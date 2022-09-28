Как Россия могла взорвать трубопроводы двух Северных потоков 28.09.2022, 16:41

Анализ всех ключевых версий.

Загадочные взрывы на российских газопроводах Северный поток — 1 и 2, которые привели к трем крупным утечкам на этих объектах в Балтийском море, вынуждают весь мир гадать о том, кто и зачем совершил эту диверсию. В ее преднамеренности уверены власти Германии, Швеции и Дании.

26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 м неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне. Дания является членом НАТО.

Всего было зафиксировано три мощных утечки. Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы. Вероятно, они и стали причинами утечек. Теперь вокруг этого места видно огромное бурлящее «озеро», которое всему миру показали вооруженные силы Дании.

Se video og fotos af gaslækagerne på Nord Stream 1 og 2-gasledningerne i Østersøen på https://t.co/pj96CN7CDB: https://t.co/7bgt8TljaH #dkforsvar pic.twitter.com/I1zEPaBLYO — Forsvaret (@forsvaretdk) September 27, 2022

Немецкие СМИ сообщили, что в правительстве ФРГ исключают случайный характер утечек и считают их целенаправленной диверсией. По информации Der Spiegel, американское ЦРУ несколько недель назад предупредило Германию о возможных готовящихся атаках на трубопроводы Северный поток 1−2.

В компании Nord Stream AG (подконтрольный Газпрому оператор объектов) заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности трубопроводов пока невозможно. Разрушения, произошедшие за одни сутки одновременно на нескольких нитках морских газопроводов там назвали «беспрецедентными».

Британские The Sun и The Guardian со ссылкой на профильных экспертов собрали главные возможные версии того, как мог быть организован взрыв.

Они исходят из того, что за ним может стоять Россия, хотя официальное расследование пока не озвучивало обвинения в адрес какой-либо из стран. «Я думаю, что если мы посмотрим, кто на самом деле выиграет от переполоха, большего хаоса на газовом рынке Европы, то, думаю, что сейчас фактически есть только один игрок, которому действительно на руку бОльшая неопределенность — и это Россия», — цитирует The Sun Андерса Пака Нильсена, исследователя Датского королевского оборонного колледжа.

НВ рассказывает о главных возможных причинах диверсии в том случае, если ее действительно организовала Россия.

Где произошли взрывы на Северных потоках — карта

Мины дистанционного управления, установленные водолазами

Один из британских военных источников The Guardian предположил, что на трубопроводы могли быть незаметно установлены мины, которые были взорваны дистанционно несколько дней или недель спустя. Такая операция потребовала бы участия водолазов и судна — например, замаскированного торгового корабля. Для этой операции потребовалась бы осторожность, однако гипотетически ее можно было бы реализовать без особых специальных военных ресурсов.

Схожую версию приводит и The Sun со ссылкой на исследователя Датского королевского оборонного колледжа Андерса Пак Нильсена. По его словам, боевые пловцы могли бы легко установить на трубопровод дистанционно управляемую взрывчатку.

«С технической точки зрения это несложно. Для этого требуется лишь судно. Еще нужны несколько водолазов, которые умеют обращаться со взрывными устройствами», — пояснил он.

Другие эксперты указывают, что глубина повреждения — утечки произошли на глубине около 70 метров — является достижимой для водолазов.

Российский подводный «беспилотник»

Россия имеет в своем распоряжении автономные подводные аппараты, которые гипотетически могут быть способные выполнять глубоководные атаки.

Новый центр их разработки находится в Санкт-Петербурге. Некоторые из таких аппаратов могли бы подойти для диверсии в Балтийском море на Северных потоках. Однако в таком случае им понадобился бы корабль-носитель, способный доставить подобный «беспилотный» подводный аппарат ближе к зоне операции.

Эту версию в своем анализе Твиттер озвучил американский эксперт по подводным лодкам Х. И. Саттон [H .I. Sutton].

6. Russia does however have autonomous underwater vehicles.



A new center for their development is in St. Petersburg. Some of these might be suitable.



But they would need a host ship of some sort. pic.twitter.com/RxZDL3e05E — H I Sutton (@CovertShores) September 27, 2022

Почему использование атомной субмарины РФ и другие альтернативные версии менее вероятны

В своем блоге Covert Shores уже упомянутый американский аналитик Х. И. Саттон давно отслеживает подводные флоты ведущих стран мира, возможности их подлодок, глубоководных аппаратов и подводного спецназа.

В серии постов в Твиттер он рассказал, что в связи с инцидентом в Балтийском море получил большое количество вопросов от мировых СМИ и решил прокомментировать главные их аспекты публично. Саттон отдельно отмечает, что не пытается «указать виновного», но лишь комментирует наиболее распространенные версии и типы вопросов, предоставляя актуальную справочную информацию по ним.

Из его комментариев можно сделать выводы о том, почему альтернативные версии о возможной российской диверсии на Северных потоках — помимо упомянутых выше — являются менее вероятными.

Российские разведывательные подлодки времен холодной войны: в прошлом СССР действительно базировал в Балтийском море подводные лодки-разведчики со специальными возможностями «инженерии морского дна». Именно такие советские субмарины были вовлечены в известные эпизоды вторжения в территориальные воды Швеции в конце холодной войны. Однако эти силы больше не базируются балтийском регионе, напоминает Саттон.

2. History

In the past the USSR based spy submarines with special 'seabed engineering' capabilities in the Baltic. These are implicated in some of the famous 'Swedish incursions' of the late Cold War



See https://t.co/yuOKjUdMIS



This force is no longer based in the Baltic pic.twitter.com/4SD3DsCMHQ — H I Sutton (@CovertShores) September 27, 2022

Шпионские подлодки РФ: на сегодняшний день ВМФ России действительно обладает самым большим флотом шпионских субмарин в мире, констатирует Саттон. Они базируются в Арктике, координируются Главным управлением глубоководных исследований РФ (ГУГИ) и теоретически могли бы быть способны повредить трубопроводы в Балтийском море. «Однако это кажется маловероятным», — считает американский эксперт, не приводя более детальных пояснений.

3. GUGI and the internet tapping subs

Today the Russian Navy has the largest fleet of spy submarines in the world. These are based in the arctic



They would be capable of damaging a pipe in the Baltic. However it seems improbable. pic.twitter.com/lSRo8i4gjs — H I Sutton (@CovertShores) September 27, 2022

Атомная подлодка Белгород — российская «субмарина судного дня». «Это та субмарина, о которой вы будете много слышать», — прогнозирует Саттон вероятные спекуляции об использовании этой подлодки в инцидентах с Северными потоками. Однако он убежден, что субмарина Белгород не была задействована в операции «по многим причинам», одна из них — ее текущее вероятное местонахождение в Белом море.

The Guardian также пишет о маловероятности использования Россией крупных субмарин, которые западные разведки могли бы легко обнаружить на относительном мелководье Балтийского моря, где глубины редко превышают 100 метров.

«Балтийское море также является не тем местом, где имело бы смысл размещать глубоководные [атомные] подводные лодки Лошарик, которые россияне могли бы использовать [скорее] для повреждения кабелей связи, проходящих глубоко под Атлантикой, где средняя глубина составляет около 3500 метров», — напоминает издание.

4. Belgorod

A Russian submarine you will hear a lot about is Belgorod. See https://t.co/Niienq0adX



This submarine is not to blame. Many reasons. Right now she is understood to be operating in the White Sea pic.twitter.com/S39TSv8blT — H I Sutton (@CovertShores) September 27, 2022

Подводные силы российского спецназа, базирующиеся в Балтийском регионе: «Не исключено, но большая часть информации устарела», — констатирует Саттон. По его словам, знаменитые сверхмалые подводные лодки Пиранья давно списаны. А сверхмалые аппараты Тритон-1 М / 2, также способные перевозить водолазов, «слишком стары и вряд ли остаются в строю», — считает Саттон.

5. People will also point to Russian Spetsnaz divers based in Baltic. Not out of question, but much of the info out there is out of date.



The famous Piranha midget submarines are long since scrapped.



And the Trition-1M/2 are vintage and unlikely to be in service. pic.twitter.com/CEIJuw1Cn8 — H I Sutton (@CovertShores) September 27, 2022

«Итак, подходящие [для совершения диверсии] возможности России — это водолазы и подводные беспилотники (автономные необитаемые подводные аппараты, АНПА или AUV). Но не модные атомные подводные лодки», — заключает Саттон, обобщая две наиболее вероятные версии.

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