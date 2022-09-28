Военный эксперт: Из Беларуси может произойти повторное нападение на Украину 7 28.09.2022, 16:45

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Страна готовится к приему военных эшелонов из России.

Беларусь готовится к приему военных эшелонов из России, об этом свидетельствует подготовка на территории страны. В частности, сейчас осуществляется проверка мест погрузки и выгрузки на железнодорожных станциях с привлечением должностных лиц, проведение ремонта погрузочно-разгрузочных платформ и автомобильных подходов к этим станциям.

В эфире информационного телемарафона Единые новости военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник объяснил, о чем это может свидетельствовать. По его мнению, повторное нападение из территории Беларуси может произойти прежде всего в направлении Киева, сообщает сайт fakty.com.ua.

– Как военный аналитик, я никогда не пренебрегал северным направлением, и всегда утверждал, что нужно готовиться к потенциальному удару со стороны Беларуси. Должны понимать, что Лукашенко сам по себе является политическим мертвецом. То есть он мертв во всех смыслах политического мира.

Он нелегален и нелегитимен как с точки зрения собственного народа, так и с точки зрения широкого международного истеблишмента. Я думаю, что все же повторно могут ударить с Севера. Это может произойти, но не обязательно произойдет, в первую очередь, в направлении Киева.

Черник уверен, что российский диктатор Владимир Путин уже осознает свой проигрыш в войне против Украины. Именно из-за действий главы Кремля Российская Федерация станет на путь распада, отметил полковник ВСУ.

— Должны трезво осознавать, что Путин в стратегической ловушке. Он прекрасно отдает себе отчет, что проиграл классическую войну в Украине. Он потерял жизнь, а Российская Федерация станет на путь распада. Будем использовать все доступные методы, и Беларусь для него пока еще рабочая площадка. Случится ли это? Я не знаю. Но нужно ли к этому серьезно и ответственно относиться? В обязательном порядке, – считает военный эксперт.

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