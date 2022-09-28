«Самое главное — это наслаждаться атмосферой испанских городов» 3 28.09.2022, 17:11

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Белоруска подробно рассказала, сколько стоил ее отдых в Испании.

Telegram-канал «Хартия-97%» попросил своих подписчиков рассказать, как где они отдыхали этим летом. Для многих из-за экономического кризиса, проблем с получением визы, санкциями против «Белавиа», отдых стал настоящей роскошью.

Нашей читательница подробно рассказала, сколько стоил ее отдых в Испании.

«Начался мой отдых с получения испанской визы в Москве.

Виза была получена только на 30 дней с двухкратным въездом, несмотря на мою хорошую туристическую историю до пандемии. Покупала билеты с Варшавы до Мадрида. Далее арендовался автомобиль, так как мы планировали (мы — это мой жених и я, жених — не гражданин Беларуси) побывать еще в нескольких городах Испании.

В Варшаву выезжала за два дня до вылета. Ведь очереди на границах — как лотерея. Можно сутки простоять, а можно только пару часов. Проанализировав ситуацию в чатах о пересечении границ, выбрала Бенякони. И еще мне повезло, что это был будний день и что можно было еще бронировать время в электронной очереди. В итоге границу прошла за три часа», — рассказала читательница нашего Telegram-канала.

Далее белоруска ночевала в Друскининкае, а потом поехала в Варшаву, где также ночевала, так как вылет в Мадрид был утром.

«После трех дней в Мадриде поехали в Барселону, далее в Валенсию на день, а затем в Толедо на два дня. Толедо удивил меня больше всего. Очень красивый городок и атмосферный.

По прилету в Варшаву также останавливалась в отеле», — рассказала белоруска.

Расходы были такие:

Виза $300 (услуги агенства + консульский сбор и стоимость самой визы, а также бензин до Москвы, без расходов на жилье в Москве, так как останавливалась я у подруги);

страховка медицинская $20;

зеленая карта на машину $30;

бензин до Варшавы и обратно $150;

гостиницы до вылета и после $150;

сбор за пересечение границы 32 рубля, а также 32 рубля за электронную очередь.

Билеты Варшава — Мадрид - Мадрид $300;

Парковка в аэропорту за 10 дней $70.

Расходы в Испании:

Аренда авто на 10 дней $800;

Отели в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Толедо около $2500

+ бензин, который я, к сожалению, не фиксировала по стоимости.

«Сразу хочу сказать, что гостиницы можно снимать дешевле. Ведь самое главное — это наслаждаться атмосферой испанских городов», — подытожила читательница сайта Charter97.org.

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