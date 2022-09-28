«Самое главное — это наслаждаться атмосферой испанских городов»3
- 28.09.2022, 17:11
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Белоруска подробно рассказала, сколько стоил ее отдых в Испании.
Telegram-канал «Хартия-97%» попросил своих подписчиков рассказать, как где они отдыхали этим летом. Для многих из-за экономического кризиса, проблем с получением визы, санкциями против «Белавиа», отдых стал настоящей роскошью.
Нашей читательница подробно рассказала, сколько стоил ее отдых в Испании.
«Начался мой отдых с получения испанской визы в Москве.
Виза была получена только на 30 дней с двухкратным въездом, несмотря на мою хорошую туристическую историю до пандемии. Покупала билеты с Варшавы до Мадрида. Далее арендовался автомобиль, так как мы планировали (мы — это мой жених и я, жених — не гражданин Беларуси) побывать еще в нескольких городах Испании.
В Варшаву выезжала за два дня до вылета. Ведь очереди на границах — как лотерея. Можно сутки простоять, а можно только пару часов. Проанализировав ситуацию в чатах о пересечении границ, выбрала Бенякони. И еще мне повезло, что это был будний день и что можно было еще бронировать время в электронной очереди. В итоге границу прошла за три часа», — рассказала читательница нашего Telegram-канала.
Далее белоруска ночевала в Друскининкае, а потом поехала в Варшаву, где также ночевала, так как вылет в Мадрид был утром.
«После трех дней в Мадриде поехали в Барселону, далее в Валенсию на день, а затем в Толедо на два дня. Толедо удивил меня больше всего. Очень красивый городок и атмосферный.
По прилету в Варшаву также останавливалась в отеле», — рассказала белоруска.
Расходы были такие:
Виза $300 (услуги агенства + консульский сбор и стоимость самой визы, а также бензин до Москвы, без расходов на жилье в Москве, так как останавливалась я у подруги);
страховка медицинская $20;
зеленая карта на машину $30;
бензин до Варшавы и обратно $150;
гостиницы до вылета и после $150;
сбор за пересечение границы 32 рубля, а также 32 рубля за электронную очередь.
Билеты Варшава — Мадрид - Мадрид $300;
Парковка в аэропорту за 10 дней $70.
Расходы в Испании:
Аренда авто на 10 дней $800;
Отели в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Толедо около $2500
+ бензин, который я, к сожалению, не фиксировала по стоимости.
«Сразу хочу сказать, что гостиницы можно снимать дешевле. Ведь самое главное — это наслаждаться атмосферой испанских городов», — подытожила читательница сайта Charter97.org.