Жозеп Боррель: Путин продолжает проигрышную стратегию
- 28.09.2022, 17:40
Евросоюз усилит санкции против кремлевского режима.
Сегодня Еврокомиссия вынесет на рассмотрение Европейского Союза новый пакет санкций против России за агрессию в Украине. Как пишет liga.net, об этом сообщил в Twitter верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.
«Сегодня мы предлагаем дополнительные ограничительные меры против тех, кто поддерживает, содействует или получает выгоду от вторжения в Украину», – написал Боррель.
Он также отметил, что «Путин удваивает ставку на провальную стратегию. ЕС придерживается принятого курса. Наша стратегия работает, и наши санкции дают убедительный эффект».
Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили на совместном брифинге о внесении на рассмотрение ЕС восьмого пакета «болезненных» санкций против России в связи с очередным витком эскалации российского вторжения в Украину и проведением оккупантами псевдореферендмов на временно захваченных ими территориях.