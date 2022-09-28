Жозеп Боррель: Путин продолжает проигрышную стратегию 28.09.2022, 17:40

Жозеп Боррель

Евросоюз усилит санкции против кремлевского режима.

Сегодня Еврокомиссия вынесет на рассмотрение Европейского Союза новый пакет санкций против России за агрессию в Украине. Как пишет liga.net, об этом сообщил в Twitter верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

«Сегодня мы предлагаем дополнительные ограничительные меры против тех, кто поддерживает, содействует или получает выгоду от вторжения в Украину», – написал Боррель.

Он также отметил, что «Путин удваивает ставку на провальную стратегию. ЕС придерживается принятого курса. Наша стратегия работает, и наши санкции дают убедительный эффект».

Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили на совместном брифинге о внесении на рассмотрение ЕС восьмого пакета «болезненных» санкций против России в связи с очередным витком эскалации российского вторжения в Украину и проведением оккупантами псевдореферендмов на временно захваченных ими территориях.

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