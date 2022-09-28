В Несвижском районе из болота достали пенсионера

В Несвижском районе из болота достали пенсионера5
- 28.09.2022, 18:06
- 2,100
Он провел в трясине почти двое суток.
Фермеры заметили автомобиль, который два дня стоял на окраине деревни у озера, но его хозяина никто не видел. Когда они подошли к машине, то услышали непонятные звуки неподалеку и вызвали спасателей. Хозяина машины нашли — в 300 метрах от автомобиля, в трясине. Мужчина провел там почти двое суток, сообщает пресс-служба МЧС.
27 сентября в 17.13 спасателям поступило сообщение о том, что возле озера, у заболоченной местности, около деревни Бучные Несвижского района с 25 сентября стоит автомобиль — его хозяина никто не видел.
— На линию спасателей позвонили местные фермеры, которым показалось подозрительным, что все это время машина находилась у дороги, — рассказал спасатель Сергей Щурский. — Подойдя к ней, они услышали какие-то звуки и позвонили в МЧС.
Когда на место прибыли спасатели и стали звать человека, они услышали тихое мычание и стали пробираться на звук. Идти пришлось по заболоченной местности с высоким уровнем воды.
На расстоянии 300 метров от автомобиля в трясине спасатели нашли пенсионера. Пожилого мужчину вытащили на руках к берегу, где погрузили на носилки медиков.
С предварительным диагнозом «общее переохлаждение» пенсионер доставлен в больницу.