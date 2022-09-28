Еврокомиссия представила восьмой пакет санкций против РФ 7 28.09.2022, 18:11

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Брюссель вводит новую категорию санкций для лиц, которые помогают обходить наложенные на РФ ограничения.

Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях. Предложение представила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе, пишет «Европейская правда».

- На прошлой неделе Россия пошла на новую эскалацию войны в Украине. Псевдореферендумы на оккупированных Россией территориях - это незаконная попытка забрать земли и изменить границы силой. Мобилизация и угрозы ядерным оружием - следующий шаг путинской эскалации. Мы не признаем псевдореферендумы и любую аннексию в Украине и намерены сделать так, чтобы Кремль за это заплатил, - сказала фон дер Ляйен.

Еврокомиссия предлагает установить новый запрет на импорт российской продукции. Это лишит Россию доходов на 7,5 млрд евро.

Также предлагается расширить список продукции, которая не может экспортироваться в Россию. Это касается, в частности, дополнительных материалов для авиации и электронные компоненты, а также специфические химические соединения.

- Также предлагаем запретить дополнительные услуги для России и запретить гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в государственных российских компаниях, - сказала фон дер Ляйен.

Еврокомиссия также предложила юридическую основу для введения предела цен на российскую нефть.

Фон дер Ляйен напомнила, что ранее ЕС уже согласился запретить российскую нефть, доставляемую морскими путями, с 15 декабря. Но, по ее словам, развивающимся странам нужна нефть по низким ценам. Поэтому страны G7 достигли принципиальной договоренности об ограничении цен.

- Этот предел цен снизит доходы России с одной стороны, а с другой будет способствовать стабильности мирового энергетического рынка", - сказала она.

Брюссель также вводит новую категорию санкций для лиц, которые помогают обходить наложенные на Россию ограничения. «Например, люди, которые покупают товары в ЕС, везут в третьи страны, а затем в Россию. Они могут сами стать объектом санкций», - пояснила фон дер Ляйен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой МИД Франции Катрин Колонной заявил, что Украина ожидает максимально жесткой реакции международных партнеров на псевдореферендумы, которые проводит Россия на оккупированных территориях.

Соединенные Штаты уже на этой неделе планируют объявить о мерах, которые будут приняты против России в ответ на проведение так называемых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

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