Контрнаступление на Херсонщине: ВСУ остановили диверсантов и выполнили 144 огневых задачи

Контрнаступление на Херсонщине: ВСУ остановили диверсантов и выполнили 144 огневых задачи1
- 28.09.2022, 18:19
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Украинские подразделения продолжают позиционные бои по улучшению и закреплению положения.
ВСУ также держат под огневым контролем объекты российских захватчиков на временно оккупированной территории. Об этом сообщил спикер ОК «Юг» Владислав Назаров.
В то же время не зафиксированы существенные изменения в состоянии, составе и положении врага.
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 144 огневых задачи. Среди них – поражение районов сосредоточения вражеских вооружений и техники в Херсоне, уничтожение боеприпасов в Новоалександровской громаде Херсонщины.
За ночь захватчики потеряли четырех членов личного состава и военный автомобиль. Остальные потери врага дознаются.
Также сообщается, что в Бериславском районе Херсонщины оккупанты направили диверсионно-разведывательную группу из четырех человек, чтобы разведать позиции ВСУ. Однако защитники Украины остановили вражескую ДРГ стрелковым боем.