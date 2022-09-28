Контрнаступление на Херсонщине: ВСУ остановили диверсантов и выполнили 144 огневых задачи 1 28.09.2022, 18:19

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Украинские подразделения продолжают позиционные бои по улучшению и закреплению положения.

ВСУ также держат под огневым контролем объекты российских захватчиков на временно оккупированной территории. Об этом сообщил спикер ОК «Юг» Владислав Назаров.

В то же время не зафиксированы существенные изменения в состоянии, составе и положении врага.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 144 огневых задачи. Среди них – поражение районов сосредоточения вражеских вооружений и техники в Херсоне, уничтожение боеприпасов в Новоалександровской громаде Херсонщины.

За ночь захватчики потеряли четырех членов личного состава и военный автомобиль. Остальные потери врага дознаются.

Также сообщается, что в Бериславском районе Херсонщины оккупанты направили диверсионно-разведывательную группу из четырех человек, чтобы разведать позиции ВСУ. Однако защитники Украины остановили вражескую ДРГ стрелковым боем.

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