В Гродненском медуниверситете собирают информацию о студентах с военными билетами?
- 28.09.2022, 18:29
В Беларуси идет сбор сведений о военнообязанных.
Читатель телеграм-канала «БГМ» прислал информацию о том, что декан университета взял на контроль сбор информации о студентах мужского пола, имеющих военный билет и удостоверение призывника.
По информации читателя, таких мероприятий в университете ранее не проводилось, никто не объяснил студентам, что происходит, но, конечно, начали появляться слухи о подготовке к мобилизации.
Ранее сайт Charter97.org сообщил, что в Беларуси по приказу военкоматов начат сбор сведений о военнообязанных.