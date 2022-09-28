В Гродненском медуниверситете собирают информацию о студентах с военными билетами? 28.09.2022, 18:29

В Беларуси идет сбор сведений о военнообязанных.

Читатель телеграм-канала «БГМ» прислал информацию о том, что декан университета взял на контроль сбор информации о студентах мужского пола, имеющих военный билет и удостоверение призывника.

По информации читателя, таких мероприятий в университете ранее не проводилось, никто не объяснил студентам, что происходит, но, конечно, начали появляться слухи о подготовке к мобилизации.

Ранее сайт Charter97.org сообщил, что в Беларуси по приказу военкоматов начат сбор сведений о военнообязанных.

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