Россияне за неделю мобилизации вынесли из банков 350 миллиардов рублей 7 28.09.2022, 18:40

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Пиковый спрос на наличные зафиксировали 22 сентября.

За неделю, прошедшую с момента объявления мобилизации - первой для России со Второй мировой войны - банки заказали в Центробанке 345 млрд российских рублей наличных, чтобы пополнить кассы и банкоматы, пишет Finanz.

Пиковый спрос на «кэш» был зафиксирован 22 сентября - 132,1 млрд рублей, на следующий день чуть снизился - до 114,2 млрд рублей. В понедельник ажиотажное обналичивание приостановилось (3,7 млрд рублей), но во вторник спрос снова подскочил в 22 раза по сравнению с предыдущим днем.

Из статистики ЦБ следует, что клиенты банков снимают в среднем по 50 млрд рублей в день. Это почти втрое выше спроса, который наблюдался до мобилизации: 18 млрд рублей в день за 1-20 сентября.

И хотя отток наличных из банков пока далек от темпов первых дней войны (тогда только за 25 февраля люди сняли с карт и счетов 1,4 триллиона рублей), цифры указывают на то, что банковский сектор «сталкивается с новой волной стресса», указывает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

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