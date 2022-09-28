Воин ВСУ одним залпом из «Града» уничтожил 54 единицы российской техники 3 28.09.2022, 19:02

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За это его наградили орденом «За мужество» 3-й степени.

Украинский военный из Ровно Дмитрий Воронский, который служит в ВСУ по контракту, устроил российским захватчикам «горячую встречу» на Донбассе. Однажды он расстрелял одним залпом из ракетной системы залпового огня «Град» сразу 54 единицы техники оккупантов.

Военный рассказал «Суспільне Рівне», что уничтожил вражескую колонну еще в первые дни широкомасштабного вторжения РФ в Украину. За это его наградили орденом «За мужество» 3-й степени.

24-летний защитник Украины рассказал, что РСЗО «Град» за 20 секунд выпускает 40 снарядов.

Он отметил, что эту колонну он с собратьями искали день или два. А когда нашли, уничтожили ее одним залпом.

- Она ехала – и я одним пакетом (снарядов, – ред.) разбомбил 54 единицы техники. Это работа нашей бригадной разведки, артразведки. Они дают нам цели – а мы уже работаем, – рассказал украинский военный.

Уничтожить вражескую колонну было нелегко и очень опасно. Ведь «Град» стреляет максимально на 21 километр, поэтому для меткого огня нужно было подобраться поближе. Воины ВСУ тогда подъехали на расстояние 5 километров, а после уничтожения колонны им пришлось быстро уезжать оттуда.

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