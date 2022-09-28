ВСУ за сутки отразили 11 российских атак 28.09.2022, 19:34

Идут 217-е сутки противостояния украинского народа российскому вторжению.

К вечеру среды, 28 сентября, россияне нанесли два ракетных и три авиационных удара, совершили более шести обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Украинские военные атаковали 4 района сосредоточения живой силы и военной техники противника и отразили атаки на Майорск и Зайцево, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник продолжает выполнять задачи по полной оккупации Донецкой области и содержания временно захваченных территорий, ведет оборонные действия на занятых рубежах, а также пытается не допускать активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

- на Северском направлении - в районе населенного пункта Сеньковка Черниговской области;

- на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Стрелка, Сосновка, Красное, Грушевка и Сеньково;

- на Краматорском направлении - Старый Караван, Славянск, Закотное, Диброва и Озерное;

- на Бахмутском направлении - Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Опросное, Яковлевка, Майорск, Юрьевка, Белогоровка, Веселое и Раздолевка;

- на Авдеевском направлении - Авдеевка, Опросное, Водяное, Первомайское, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка, Елизаветовка, Новомихайловка, Парасковеевка и Георгиевка;

- на Новопавловском направлении - Павловка, Никольское, Угледар, Владимировка, Егоровка, Пречистовка, Золотая Нива, Шевченко, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное и Времовка;

- на Запорожском направлениях обстрелов подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них - Степное, Павловка, Новополь, Орехов, Темировка, Ольговское и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 25 населенным пунктам вдоль линии столкновения, в том числе и Никополь. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил по данному направлению до 40 вылетов БпЛА.

За текущие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.

Для поддержки действий наземных группировок авиация сил обороны в течение суток поразила два опорных пункта противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили командный пункт, четыре района сосредоточения живой силы и техники противника и одну станцию-ретранслятор.

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