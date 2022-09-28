Эксперт: Путин хочет перебросить войска в Беларусь для удара по Волыни и Киеву 10 28.09.2022, 19:46

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ВСУ готовы принять «гостей».

Беларусь готовится принять большое количество российского личного состава и техники. Все потому, что президент РФ Путин планирует ударить по двум направлениям логистики в Украине. Речь идет о Волыни и Киеве.

Об этом украинский журналист, политический эксперт, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов сообщил в видеообращении в Сети.

- Хорошего мало. В Беларуси началась после встречи Лукашенко с Путиным, где они не озвучили ничего серьезного, очень серьезная модернизация железной дороги, всей инфраструктуры. Это подъемные разгрузочные платформы, это маневровые локомотивы, это подъездные пути – логистика к железнодорожным узлам и реконструкция «Зябровки» – еще одного аэропорта, – проинформировал украинский журналист.

Он пояснил, что в Беларуси явно собираются принимать большое количество личного состава и техники.

- Все подряды ведут российские компании – не белорусы. Все подряды рассчитаны на два месяца – октябрь, ноябрь. Через два месяца вся реконструкция должна быть завершена, – добавил Сазонов.

- Это говорит о том, что Путин собирается опрокинуть в Беларусь большое количество живой силы и ударить по двум направлениям логистики. Это Волынь – чтобы обрезать поставки западного вооружения, и Киев – это его идеа-фикс, потому что только так можно заставить Украину вступать в переговоры, – отметил военный.

Он также сообщил, что украинская разведка получила сведения о питании прикомандированного так называемого состава. Речь идет о российском контингенте на территории Беларуси.

- Так вот, было рассчитано кормление прикомандированного состава на 36 тысяч человек, потом – на 38, – потом на 41 тысячу. Сейчас согласно сведениям, в Беларуси готовы кормить прикомандированный личный состав в количестве 170 тысяч человек, – проинформировал Сазонов.

Очевидно, что они к зиме в Белоруссии завершат реконструкцию железнодорожной инфраструктуры и аэропортов, считает эксперт.

- И зимой, когда замерзнут болота и станут проходимыми для техники, следует ожидать «гостей». Генеральный штаб Украины прекрасно это понимает и «гостей» ждут, — резюмировал он.

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