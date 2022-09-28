В Москве застрелился директор дочерней компании РЖД 3 28.09.2022, 19:58

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Павел Пчельников

В России продолжаются странные смерти топ менеджеров государственных компаний.

В среду, 28 сентября, стало известно, что директор «дочки» Российских железных дорог (РЖД) застрелился на балконе своей московской квартиры. Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что директор по коммуникациям одной из дочерних фирм РЖД ООО «Цифровая логистика» Павел Пчельников покончил с собой на балконе своей квартиры на Коломенской набережной в среду утром.

Пчельникову было 52 года. Как обычно, причина самоубийства неизвестна. Это уже седьмое самоубийство российского топ-менеджера с начала 2022 года.

Так, 1 сентября глава совета директоров, первый исполнительный вице-президент ЛУКОЙЛа Равиль Маганов погиб в результате падения из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента в Москве

5 июля в бассейне под Петербургом нашли тело Юрия Воронова, возглавлявшего компанию «Астра Шиппинг», которая в том числе работает на арктических подрядах «Газпрома». Воронов погиб от выстрела в голову, ему был 61 год. Тело Воронова обнаружили на территории его участка в коттеджном посёлке Морские террасы у Финского залива.

В конце апреля тело топ-менеджера газовой компании «Новатэк» Сергея Протосени обнаружили в саду дома в испанском курортном городке Льорет-де-Мар. Там же, обнаружили зарезанными его жену и дочь. Предварительной версией следствия стало самоубийство.

18 апреля в Москве был найден мертвым вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев, а также его беременная жена и и 13-летняя дочерь. По версии следователей, Аваев застрелил жену и ребенка потом покончил с собой: пистолет якобы нашли у него в руке.

25 февраля в поселке Ленинский под Петербургом (вотчине топ-менеджмента «Газпрома») нашли ещё одного топ-менеджера «Газпрома». Александр Тюляков был заместителем гендиректора Единого расчетного центра «Газпрома» по корпоративной безопасности.

В январе 2022-го в Ленинском нашли мертвым Леонида Шульмана, главу транспортной службы «Газпром инвеста». Эту смерть также классифицировали как самоубийство, поскольку он оставил предсмертную записку, в которой жаловался на боли в сломанной ноге. Странно, что весьма не бедный человек с серьезными связями не мог получить качественное лечение банального перелома.

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