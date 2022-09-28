«У меня паника, пять HIMARS прилетело» 2 28.09.2022, 20:16

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Как российское военное командование бросает своих солдат.

Российское военное командование бросило своих солдат и сказало им самим заботиться об отступлении в случае наступления украинских защитников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора россиян, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Украинская разведка опубликовала перехват разговора военного так называемой «ДНР» со своей женой. Она рассказала, что не может связаться с их сыном и информацию получает от матери другого российского военного.

Она рассказала, что их детей-захватчиков бросило российское командование и сказало: «Если какое-то наступление или отступление, с*бывайтесь, как хотите, вы нам нах*не нужны».

Далее женщина, видимо, зачитала сообщение сына своей знакомой, который описывает успехи ВСУ: «У меня началась паника, трясет всего... сегодня нас отх*ярили с HIMARS - пять HIMARS прилетело на «Блочок», Фильтровальную (районы Енакиевого — ред.)».

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