Как семья из Полоцка купила старый дом после пожара и превратила его в уютное жилье 1 28.09.2022, 20:23

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Ремонт они старались делать своими руками.

Пять лет назад Инна с мужем купили старый дом в Полоцке. Состояние у постройки было плачевное — часть дома пострадала от пожара. Тем не менее, супруги решили: «надо брать». Ремонт ребята старались делать своими руками, многому учились в процессе. А еще пара придерживается принципа, что уют в доме можно создать с минимальными затратами. Инна сама шьет шторы и салфетки, реставрирует старую мебель, научилась вязать ковры. Обо всех трудностях на пути к мечте о собственном доме — в репортаже realt.by.

Инна рассказывает, что они приобрели дом за 20 тысяч долларов.

— Многие спрашивали, почему вы купили именно этот дом. Ведь за те же деньги могли взять участок и построить самостоятельно. Я отвечаю, что мы хотели дом именно в этом районе. Эта часть Полоцка находится вроде бы и в городе, а вроде и загородом. Близко — магазины, сады, школы. Поэтому, учитывая, что в этом районе участки дорогостоящие, наш вариант показался нам оптимальным. Теперь я понимаю, что мало кто на это бы согласился. Ведь дом был обгоревшим с одной стороны.

Супругам достался старый дом, возведенный в 50-х годах прошлого века. Площадь дома составляла 100 «квадратов»: поровну на первый и второй этажи. Многое в доме было покосившееся, но были и плюсы: после пожара бывший хозяин возвел второй этаж и покрыл его крышей. Также в доме был газ, а для семьи это было в приоритете.

Вначале ребята убрали пострадавшие части, треть дома пришлось переложить блоками, затем — подлили фундамент по периметру и пристроили террасу. Также дом обшили.

Сразу жить в доме семья не решилась — использовали постройку как дачу. К тому же, в голове в Инны была уютная картинка, которую хотелось воплотить.

— Я хотела больше натуральных материалов: дерево, лен, что-то плетеное, что-то керамическое. Многое тут делалось своими руками. Шторы и подушки пошила, ковры связала. Ручная работа стоит дорого, а так сам себе связал — то и дешевле. Я вообще очень увлекаюсь декорированием. Вот люди тыквы выращивают, чтобы есть, а я — для декора.

Инна показывает отреставрированный книжный шкаф. Первоначально муж хотел его выбросить, но женщина его остановила. Теперь супруг уже знает, что в итоге получится «красиво» и не боится экспериментов.

Сейчас дом еще находится в процессе ремонта, но супруги решили не откладывать переезд и вместе с дочкой и собакой уже обживают квадратные метры. Сейчас здесь идет ремонт второго этажа.

А вот сердце дома — гостиная с кухней — уже готовы. Ребята все тут делали своими руками. У специалистов заказывали только кухню. Причем, и ту проектировали сами.

— Мы старались все делать бюджетно. Получилось и красиво, и не за огромные деньги.

За время ремонта Инна нашла себя в вязании ковров крючком. Для этого она прошла онлайн-курсы. Один ковер она может связать за 2 недели. Вместе с мужем они сделали и каркасный пуфик.

Участок у дома — небольшой: всего 5,5 сотки. Однако тут поместилось все, что нужно для комфортной жизни: газон, детский домик, место под баню, небольшой огородик, бассейн и батут.

Более подробно обо всем этом смотрите в видео:

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