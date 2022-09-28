Восемь простых и действенных способов укрепить иммунитет 28.09.2022, 20:35

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Сильный иммунитет особенно важен осенью.

Нет лучше лекарства от простуды, чем сильный иммунитет. Никакой грипп осенью вам будет не страшен, если организм будет здоров, так как он не допустит заражения. Как поднять иммунитет? Достаточно просто. «Лайф» собрал рабочие способы укрепить иммунитет — они подойдут даже тем, у кого вечно нет времени на себя.

1. Ешьте меньше сахара и больше овощей и фруктов

Чтобы укрепить иммунитет и уберечься от вездесущих осенних простуд, достаточно отказаться от вредных вкусностей. Торты, пирожные, сладкие алкогольные коктейли, ваши любимые снеки и даже фастфуд — в этих продуктах содержится большое количество сахара. Все же знают, что он вреден для здоровья? Истощает организм изнутри и вымывает кальций, необходимый для крепости костей, зубов и ногтей. Поэтому, если хотите хороший иммунитет, который спасёт от гриппа и простуды, балуйте себя сладкими фруктами или овощами. Они и для ЖКТ полезны, и в профилактике сезонных заболеваний важны. Правильным соотношением сырых овощей и фруктов для укрепления иммунитета будет 50–70%. С таким количеством витаминов никакие грипп и простуда страшны не будут.

2. Повышение иммунитета с помощью прогулок на свежем воздухе

Один из самых простых способов повышения иммунитета, который не требует денежных затрат, — прогулки на свежем воздухе. Понятно, что погода должна быть приятной, а одежда — тёплой. Минимальные физические нагрузки во время ходьбы помогут поднять иммунитет и предотвратить риск заражения простудой. Возьмите за привычку регулярно выбираться на свежий воздух. Спустя совсем немного времени заметите, что иммунитет улучшился, а про лекарства от простуды вы не вспоминаете.

3. От гриппа и простуды спасёт витамин С

С детства все знают, как важен витамин С. Не просто же так в больницы часто носят апельсины и мандарины. Укрепляющий иммунитет лимон обязательно должен быть дома в холодное время года. Достаточно приучить себя в осенний сезон регулярно добавлять лимон в чай. Употребление апельсинов и других цитрусовых — тоже хороший способ поднять иммунитет. Можно не только есть сами фрукты, но и пить соки. Только не злоупотребляйте! Большое количество сахара в соке отразится на организме негативно, поэтому в качестве профилактики простуды лучше пользоваться этими вспомогательными средствами лишь иногда.

4. Переутомление как причина гриппа и простуды

Если вы трудоголик, каких поискать, часто переутомляетесь на работе, под конец дня падаете без сил, риск подцепить осеннюю простуду возрастает в разы. Дело в том, что у организма просто не будет сил на поддержание иммунитета. А если вы ещё и питаетесь как попало, ничто не защитит вас от гриппа и простуды. Поэтому вот совет: больше отдыхайте и не доводите себя до переутомления. Повышение иммунитета напрямую зависит от ваших моральных и физических сил.

5. Держите вес в пределах нормы

Простой и сложный одновременно лайфхак, как уберечься от гриппа и простуды, — держите вес в норме. Если есть несколько лишних килограммов, это ещё не так страшно. А вот если страдаете недобором массы или её избытком, тут появятся проблемы и с иммунитетом. Жировая ткань вырабатывает определённые гормоны, которые могут способствовать течению воспалительных процессов в организме. Чтобы укрепить иммунитет, следите за весом и не мучайте организм дополнительной нагрузкой — лишними килограммами.

6. Иммунитет зависит от качества сна

Врачи, психологи, диетологи не перестают повторять, насколько для здоровья важен правильный режим сна. Недосып, особенно регулярный, сильно ухудшает наше состояние: как физическое, так и психологическое. Укрепить иммунитет поможет банальный распорядок дня. Как только начнёте высыпаться, в организме появится больше сил защищаться от гриппа и простуды, вы будете меньше болеть.

7. Чем лечить простуду? Малиной

Любимое всеми малиновое варенье в сезон гриппа и простуды окажется невероятно вкусным и эффективным средством поднять иммунитет. А всё из-за полезных свойств этой ягоды. В малине содержится много витамина С, который, как мы уже знаем, является лекарством от простуды, в ней также ещё много кальция, калия и магния. А если вы всё-таки заразились и уже чувствуете себя скверно, заварите малину, чтобы облегчить симптомы простуды. В этой чудо-ягоде есть природные аналоги аспирина и жаропонижающего.

8. Меньше стресса — реже простуда

Вот мы и пришли к самому простому способу укрепления иммунитета — меньше нервничайте. Казалось бы, как стресс может повлиять на способность защищаться от гриппа и простуды? А вот напрямую. Гормон стресса, он же кортизол, вырабатываясь в больших количествах, достаточно ощутимо влияет на иммунную систему и здоровье в целом. Поэтому лучшим вариантом укрепить здоровье, уберечь себя от постоянных простуд и обзавестись стойким иммунитетом станет обучение привычкам, которые помогут справиться со стрессом и беспокойством.

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