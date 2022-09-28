The Times: Россия несколько недель готовила взрыв на «Северном потоке» 7 28.09.2022, 20:39

10,512

Для подрыва было использовано взрывное устройство.

Диверсия на газопроводе «Северный поток-2» была заранее спланирована Россией. Об этом сообщает The Times (перевод — unian.net).

Как пишет издание со ссылкой на источник в Министерстве обороны Великобритании, для подрыва было использовано взрывное устройство.

По данным собеседников издания, взрывчатку сбросили в море за несколько недель до подрыва.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».