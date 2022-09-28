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The Times: Россия несколько недель готовила взрыв на «Северном потоке»

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  • 28.09.2022, 20:39
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The Times: Россия несколько недель готовила взрыв на «Северном потоке»

Для подрыва было использовано взрывное устройство.

Диверсия на газопроводе «Северный поток-2» была заранее спланирована Россией. Об этом сообщает The Times (перевод — unian.net).

Как пишет издание со ссылкой на источник в Министерстве обороны Великобритании, для подрыва было использовано взрывное устройство.

По данным собеседников издания, взрывчатку сбросили в море за несколько недель до подрыва.

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