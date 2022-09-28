Белорус пытался провези в носках в Польшу $60 тысяч
- 28.09.2022, 20:50
Его задержали на погранпереходе Бобровники.
Польские инспекторы задержали нескольких белорусов на пограничном переходе Бобровники. У них при себе были приличные суммы наличных денег.
После досмотра у одного из мужчин в багаже с носками нашли 60 тысяч долларов и 5 тысяч евро, а у другого – 31 тысячу долларов и 50 тысяч евро. Об этом пишет «АвтоГродно».
Оба мужчины – граждане Беларуси. За незаконный перевоз через границу большой суммы иностранной валюты белорусов оштрафовали. Один из них получил штраф 1600 долларов, второй – 3 тысячи долларов.
Лимиты недекларированного провоза денег в страны ЕС
Польша еще раз напоминает, что человек, перевозящий более 10 тысяч евро (либо эквивалент данной суммы в другой валюте) при въезде или выезде из ЕС должен поставить в известность об этих средствах таможенников.
Получается, первый мужчина превысил этот порог на 55 тысяч евро, а второй – на 70 тысяч евро.