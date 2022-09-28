Белорус пытался провези в носках в Польшу $60 тысяч 28.09.2022, 20:50

Его задержали на погранпереходе Бобровники.

Польские инспекторы задержали нескольких белорусов на пограничном переходе Бобровники. У них при себе были приличные суммы наличных денег.

После досмотра у одного из мужчин в багаже с носками нашли 60 тысяч долларов и 5 тысяч евро, а у другого – 31 тысячу долларов и 50 тысяч евро. Об этом пишет «АвтоГродно».

Оба мужчины – граждане Беларуси. За незаконный перевоз через границу большой суммы иностранной валюты белорусов оштрафовали. Один из них получил штраф 1600 долларов, второй – 3 тысячи долларов.

Лимиты недекларированного провоза денег в страны ЕС

Польша еще раз напоминает, что человек, перевозящий более 10 тысяч евро (либо эквивалент данной суммы в другой валюте) при въезде или выезде из ЕС должен поставить в известность об этих средствах таможенников.

Получается, первый мужчина превысил этот порог на 55 тысяч евро, а второй – на 70 тысяч евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».