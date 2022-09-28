The Washington Post: Украина получит $1,1 миллиарда, а также 18 HIMARS и БпЛА 1 28.09.2022, 20:59

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HIMARS сыграли ключевую роль в боевых успехах Украины в последние недели.

Украина получит от США дополнительную помощь в размере 1,1 миллиарда долларов. Помимо этого, страна-союзник профинансируют примерно 18 ракетных систем HIMARS и БпЛА. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post (перевод - «Униан»).

- Последний пакет предоставляется в рамках инициативы содействия безопасности Украины, которая финансирует контракты на закупку оружия и снаряжения. И это доводит общую сумму помощи США Украине почти до 17 миллиардов долларов с момента прихода к власти администрации Байдена. Официальные лица предоставили подробности о пакете на условиях анонимности, поскольку он еще не был обнародован, - отмечает издание.

Ожидается, что США официально объявит о новом пакете помощи уже сегодня, немного позже. Источники отметили, что это будет сделано в связи с тем, что РФ хочет объявить о результатах псевдореферендумов и анеексировать временно оккупированные территории Украины.

- Пакет включает финансирование 18 ракетных комплексов High-Mobility Artillery Rocket System, или HIMARS, и боеприпасов к ним, а также 12 систем Titan, которые используются для противодействия дронам. Официальные лица заявили, что HIMARS и другие подобные системы сыграли ключевую роль в боевых успехах Украины в последние недели. А россияне используют беспилотники иранского производства для поражения украинских сил, что подчеркивает необходимость в большем количестве систем для противодействия этой угрозе, - добавили в издании.

Помимо этого, Украина получил около 300 автомобилей и десятки грузовиков с прицепами для перевозки тяжелой техники, различных радаров, средств связи и наблюдения, а также другого снаряжения для военных. В пакет помощи также включено специальное оборудование для обнаружения взрывчатых веществ.

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