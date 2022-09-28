Бойцы ВСУ меткими ударами уничтожили два российских штурмовика Су-25 в Донецкой области 28.09.2022, 21:19

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Видеофакт.

Украинские воины сокрушили в Донецкой области два вражеских военных самолета Су-25. Падение самолетов на оккупированные территории уже подтверждено. Об этом рассказали в 93-й бригаде Холодный Яр.

В пресс-службе бригады рассказали о том, что в Донецкой области их подразделения ПВО нанесли сокрушительные удары по российским штурмовикам Су-25.

- Точными выстрелами вчера и позавчера наши бойцы смогли поразить два самолета-

«Грача». Падение на оккупированную территорию было подтверждено визуально, а также в перехватах разговоров российских боевиков, - отметили в бригаде ВСУ.

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