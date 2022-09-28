Рейтинг Путина начал стремительно падать после старта мобилизации 28.09.2022, 21:47

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Результаты соцопроса.

В России начал стремительно снижаться рейтинг диктатора Путина - лишь за последний месяц он потерял целых 6% поддержки граждан, сообщает сайт исследовательской организации «Левада-Центр».

- Положительная оценка деятельности Путина в должности президента снизилась на 6 подпунктов, - говорится в отчете.

В организации заявляют, что за последние три месяца его работу одобряли 83% респондентов. Однако уже в сентябре рейтинг снизился до 77%. Пятая часть (21%) вообще не одобряет его деятельность.

Также, в сентябре по сравнению с августом уровень доверия Владимиру Путину снизился на 4 подпункта. Теперь он достигает 40%.

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