Алексей Данилов: Если со стороны Беларуси пойдут войска, они получат такой ответ, на который не рассчитывали 5 28.09.2022, 22:10

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Алексей Данилов

Путин ежедневно давит на Лукашенко.

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов дал интервью «Настоящему времени», в котором в том числе ответил на вопрос о возможности нападения на Украину со стороны Беларуси российской или белорусской армии.

– Возможно ли новое наступление со стороны Беларуси российской или белорусской армии?

– Мы понимаем, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему.

Не думаю, что Лукашенко примет такое решение. Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали.

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