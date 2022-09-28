В Беларуси утвердили «правила безопасности» в детсадах, школах и вузах

В Беларуси утвердили «правила безопасности» в детсадах, школах и вузах1
- 28.09.2022, 22:39
Во всех учреждениях образования должен быть установлен пропускной режим.
Министерство образования утвердило новые правила безопасности организации учебного процесса и правила расследования и учета несчастных случаев, произошедших с обучающимися. Эти правила распространяются на воспитанников детских садов, обучающихся в школах, колледжах, вузах, учреждениях специального образования и дополнительного образования детей и взрослых. Документ был опубликован 28 сентября на Национальном правовом интернет-портале и вступил в силу, пишет zerkalo.io.
Правила не касаются тех, кто учится на военных и силовых специальностях. Кроме того, они не охватывают вопросы безопасности при прохождении практики, стажировки, а также занятия физкультурой и спортом (для них есть отдельное постановление Минспорта).
Что предписывают новые правила?
Во всех учреждениях образования должен быть установлен пропускной режим, который исключает бесконтрольный вход на территорию и в здание. В школах и детсадах может быть открыт свободный доступ для работников, детей и родителей в определенные часы, а въезд личного транспорта на территорию запрещается. Вводится и множество других регуляций.
В частности, в детских садах:
- нельзя будет входить в здание с велосипедами, санками, колясками и другими крупногабаритными предметами;
- забирать ребенка из сада должны будут только его законные представители (обычно родители). Другим людям детей будут отдавать только по заявлению родителей на имя директора, даже в случае болезни родителей. Это могут быть только лица старше 16 лет, то есть братьям и сестрам помладше детей не отдадут. Также воспитателям запрещено отдавать детей нетрезвым людям.
В школах:
- нельзя будет проносить в школу алкоголь, табачные изделия, электронные сигареты и так далее, предметы для азартных игр, спички, зажигалки, воспламеняющиеся жидкости, оружие и так далее;
- допуск в кабинеты должен быть только с разрешения учителя;
- в учебном кабинете нельзя находиться в верхней одежде и принимать пищу, бегать, подходить к оборудованию без разрешения учителя.
Правила учета и расследования несчастных случаев с учащимися
Речь идет о случаях, произошедших с учениками или воспитанниками учреждений образования в процессе обучения, при которых был нанесен вред здоровью обучающихся, как на территории школы или детсада, так и за ее пределами, если дети находились на мероприятии, предусмотренном учебным планом. А также о ЧП при организованной перевозке детей к месту занятий или мероприятий. Все такие случаи должны вноситься в специальный журнал.
О несчастном случае нужно сразу известить педагога, а тот должен сообщить директору. Тогда руководитель учреждения образования обязан:
- оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости обеспечить его доставку в больницу;
- сообщить родителям;
- уведомить вышестоящую организацию в течение суток;
- зафиксировать или сохранить обстановку на месте происшествия для расследования;
организовать расследование.
Расследование ЧП должно проводиться представителем учреждения образования, профсоюза, специалиста по охране труда, без участия тех работников, кто непосредственно должен был обеспечивать безопасность во время инцидента. Срок расследования — до пяти рабочих дней, без учета времени на экспертизы.
При расследовании будут проводиться опросы участников инцидента. Несовершеннолетних должны опрашивать только при родителях или законных представителях, а также с социальным педагогом. По итогам расследования пострадавший имеет право ознакомиться с его материалами.
Кроме того, в случае групповых инцидентов (где участвовали два и более воспитанника) или в случае гибели учеников может быть назначено специальное расследование. В таких случаях глава учреждения образования должен уведомить милицию и Следственный комитет. Срок расследования может составлять до 10 дней и продляться вышестоящей организацией еще на 10 дней. Результаты спецрасследования нужно направить в милицию или СК.