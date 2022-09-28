На Харьковщине ликвидировали оккупанта из отряда «Боба Марли», который уничтожал Мариуполь 28.09.2022, 22:42

Даниил Семенов должен был отмечать 21 год через два дня.

Во время деоккупации населенных пунктов на Харьковщине ВСУ находили трупы российских бойцов прямо на улицах. В селе Пески-Радьковские обнаружили тело 21-летнего бойца армии РФ с выпиской из военкомата, сообщали журналистка Мария Авдеева в Telegram-канале.

«Обозреватель», используя персональные данные уничтоженного оккупанта, выяснил, кто он такой.

По предварительным данным, Даниил Семенов должен был отмечать 21 год через два дня – 30 сентября. У себя дома в Липецкой области он искал работу по специальности инженер-строитель.

Он носил на своей форме шеврон «Отряда Боба Марли». Согласно данным украинских медиа, российские боевики с победными шевронами были замечены во время боев за Мариуполь в марте текущего года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».