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На Харьковщине ликвидировали оккупанта из отряда «Боба Марли», который уничтожал Мариуполь

  • 28.09.2022, 22:42
На Харьковщине ликвидировали оккупанта из отряда «Боба Марли», который уничтожал Мариуполь

Даниил Семенов должен был отмечать 21 год через два дня.

Во время деоккупации населенных пунктов на Харьковщине ВСУ находили трупы российских бойцов прямо на улицах. В селе Пески-Радьковские обнаружили тело 21-летнего бойца армии РФ с выпиской из военкомата, сообщали журналистка Мария Авдеева в Telegram-канале.

«Обозреватель», используя персональные данные уничтоженного оккупанта, выяснил, кто он такой.

По предварительным данным, Даниил Семенов должен был отмечать 21 год через два дня – 30 сентября. У себя дома в Липецкой области он искал работу по специальности инженер-строитель.

Он носил на своей форме шеврон «Отряда Боба Марли». Согласно данным украинских медиа, российские боевики с победными шевронами были замечены во время боев за Мариуполь в марте текущего года.

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