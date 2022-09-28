Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в обстрелах 28.09.2022, 23:26

Есть погибшие и раненые.

Министерства обороны Армении и Азербайджана в среду снова заявили об обстрелах со стороны друг друга, в результате чего есть раненый и погибшие. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-релизы армянского и азербайджанского оборонных ведомств.

По утверждению Еревана, с 18:00 по местному времени «подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь в направлении боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, из минометов и крупнокалиберного оружия».

Позже в Минобороны Армении добавили, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабилизировалась. «В результате азербайджанской провокации с армянской стороны есть три жертвы», - говорится в сообщении.

В свою очередь Баку обвинил Ереван в нарушении договоренности о прекращении огня.

- 28 сентября примерно в 18:00 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия подразделения Азербайджанской Армии в направлении Алагёлляр Кяльбаджарского района, - отметило азербайджанское Минобороны.

В результате, по данным Азербайджана, ранения получил один военнослужащий.

- Заявляем, что вся ответственность за произошедший инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении, целенаправленно нагнетающем обстановку, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, между Азербайджаном и Арменией за последние месяцы произошли два масштабных обострения.

Первое привело к передаче Ереваном контроля над стратегически важным Лачинским коридором в Баку. Второе - обстрелы приграничных территорий - привели к усилению роли США в регионе.

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