Зеленский о 18 HIMARS от США: Очень вовремя, демонстрация, что шантаж РФ не работает 1 28.09.2022, 23:46

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Владимир Зеленский

Президент Украины поблагодарил США за пакет военной помощи.

В вечернем видеообращении 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже не 2014 год, и мир не оставит без внимания проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. Также он поблагодарил в Twitter США за пакет военной помощи, в который входят 18 HIMARS.

В видеообращении Зеленский сказал, что главная задача Украины сейчас – координация действий с партнерами в ответ на организованные Россией фальшивые референдумы и все связанные с ними угрозы.

- Сейчас не 2014 год. Все все понимают. И будут обязательно действовать, – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что у него сегодня были разговоры в том числе на эту тему с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, генсеком ООН Антониу Гутерришем, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

- Если кто-то там в России думает, будто они смогут проскочить со всем тем, что они делают на оккупированной территории, если кто-то там в России надеется, что мир изменит своим же ценностям, испугавшись каких-нибудь очередных российских объявлений об аннексии, то они, в России, ошибаются. Каждый последующий эскалационный шаг оккупанта лишь подтверждает тот факт, что мир должен действовать еще более жестко, – заявил Зеленский.

В Twitter президент поблагодарил США за объявленный пакет военной помощи: «Мы получим еще 18 HIMARS, другое важное оборудование, которое приблизит Украину к победе. Очень своевременное решение! И демонстрация того, что российский шантаж не работает».

23 сентября 2022 года оккупанты начали проводить «референдумы» о «присоединении» оккупированных территорий Украины к РФ.

27 сентября россияне объявили «итоги» псевдореферендумов - нарисовали цифры от 87,05% до 99,23%.

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