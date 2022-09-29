«Половина мобилизованных погибнет в первом бою» 29.09.2022, 3:02

Военный эксперт оценил потери мобилизованных в РФ.

Мобилизованные в ряды российских оккупантов понесут потери на фронте - выжить удастся немногим. Кому повезет, те смогут вернуться домой без конечностей. Об этом военный эксперт Юрий Федоров рассказал «Апострофу».

По словам Федорова, половина мобилизованных погибнет в первом бою, потому, что не умеют воевать. Потери могут составить от 50 до 75% от общего числа отправленных на фронт из числа «мобиков».

- Есть расчеты экономистов, которые посчитали с помощью математических моделей, приняв во внимание разные факторы, опыт бойцов, динамику потерь и пришли к выводу, что мобилизованные, которые будут кинуты на фронт в ближайшие месяцы, потеряют от 50 до 75% убитыми и ранеными.

Может эта модель не очень точная, но мне кажется, вполне рациональная. Вероятность того, что те мобилизованные, которых сейчас эшелонами везут на фронт, вернутся домой в черном мешке, как минимум 50%. А если повезет, можно без ноги или руки вернуться. Вот этих тысячи мобилизованных подвезут на фронт, дадут в руки автомат и скажут: «Вперед в бой, за родину за Путина». И вот половина их погибнет в первом бою, ведь они воевать не умеют, - заявил эксперт.

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