«Эскалация более серьезная, чем в феврале» 29.09.2022, 5:05

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Эксперт объяснил, почему США призвали своих граждан покинуть Россию.

Не исключено, что может дойти до более серьезной эскалации, «чем даже события, которые мы видели в феврале» в войне РФ против Украины. Об этом ТСН рассказал ведущий специалист Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИДе, кандидат политических наук Станислав Желиховский.

- По моему мнению, здесь может быть несколько факторов. Во-первых, это сама угроза нового витка конфликта, который породила Россия. Я не исключаю, что может дойти до более серьезной эскалации, чем те события, которые мы видели в феврале, – сказал специалист.

Также речь может идти об угрозе мобилизации в случае двойного гражданства – США и России. А еще – не исключены стычки в РФ.

- Во-вторых, может быть то, что страны не уверены в том, как будут чувствовать себя их граждане на территории России в связи с этими событиями. Отмечу, есть не только фактор того, что тот или иной имеет двойное гражданство, но и то, что неизвестно, как сами граждане России будут относиться к этим людям. Я имею в виду – не только со стороны властей, но и обычных граждан. Потому что сейчас ситуация настолько критична, что она уже переросла на межбытовой уровень, и не исключены разного рода стычки, – объяснил Желиховский.

- Конечно, есть еще такой третий фактор – один из самых интересных. Мы понимаем, что происходящие сейчас события не останутся просто так в самом российском обществе. Не исключаю, что то, что сейчас Путин проводит на территории России, а это и частичная мобилизация и разного рода попытки присоединения к России территорий, и послать туда фактически на убийство своих граждан – может привести и к определенному роду преодолеть эти намерения России, – добавил эксперт.

Напомним, 28 сентября стало известно, что Посольство США призвало своих граждан уехать из России и не посещать ее после того, как в этой стране была объявлена частичная мобилизация.

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