ISW: Назревает крах российских войск в Лиманском котле 29.09.2022, 7:45

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Шойгу оказался не готов к окружению своей группировки.

ВСУ продвинулись к западу, северу и северо-востоку от Лимана и работают над завершением оцепления российских войск в городе и вдоль северного берега реки Северский Донец.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики информируют, что украинские воины уже могут нанести удар по позициям и коммуникациям, которые поддерживают лиманскую группировку врага.

«Крах лиманского котла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западе Луганской областей и может позволить украинским войскам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанска», - указали в ISW.

У Шойгу не подготовили россиян к потере Лимана

Специалисты подчеркнули, что Минобороны России не смогло информационно подготовить свое население к неизбежному поражению в Лимане. Вероятно, это приведет к еще большему понижению и без того низкого боевого духа граждан РФ.

В Институте изучения войны объяснили, что после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области это будет еще один удар, который продолжит разрушать моральное положение и наносить панику среди военных России.

«Гневная реакция российского информационного пространства, вероятно, сыграла свою роль в том, что Путин объявил частичную мобилизацию вскоре после первого масштабного контрнаступления Украины, пытаясь усилить подразделения армии РФ», - добавили аналитики.

Подробнее о контрнаступлении ВСУ в районе Лимана

В ISW рассказали, что 28 сентября украинские войска продолжали добиваться значительных успехов вокруг Лимана, наступая с севера вдоль дуги Зеленая Долина-Колодязы и с юго-востока в районе Ямполя. Итак, ВСУ:

взяли под контроль Зеленую Долину (15 км к северу от Лимана) и продвинулись к востоку, чтобы взять под контроль Колодязы (11 км к северо-востоку от Лимана);

продвинулись к юго-востоку от Колодязы и ведут бои в окрестностях Торского, всего в 12 км к северо-востоку от Лимана;

скопились у Ямполя (13 км юго-восточнее Лимана) и прорвали там российские оборонительные рубежи, чтобы продвинуться на Торское с юго-запада;

атакуют Шандриголово, примерно в 10 км северо-западнее Лимана;

освободили Новоселовку, к югу от Шандриголового и в 10 км северо-западнее Лимана;

пытаются взять под контроль дорогу Сватово-Лиман, сейчас критическую наземную линию связи (GLOC) для российской группировки в Лимане.

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