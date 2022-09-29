Российская пропагандистка Симоньян устроила сеанс саморазоблачения 29.09.2022, 7:54

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Врать надо заканчивать.

Скандальная российская пропагандистка Маргарита Симоньян, известная тем, что накануне 24 февраля самоуверенно заявляла, что Россия захватит Украину «за два дня», неожиданно призвала россиян «перестать врать».

Видеообращение пропагандистки появилось в Сети, сообщает ТСН.

«Врать надо заканчивать. Надо заканчивать врать — на всех уровнях, везде. В общем, в нашей стране: в банках, министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях. Надо прекращать врать.

Вранье — оно, возможно, кого-то может и отмазать, кому-то продлить срок службы, как гаджету какому-то, но вранье всегда ведет к неправильным решениям. А неправильные решения всегда ведут к потерям. Часто – к необратимым потерям. Чтобы потом локти не кусать себе — надо прекращать врать», — сказала Симоньян, которая то и делает в эфире российского зомбиТВ, что постоянно лжет и манипулирует.

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