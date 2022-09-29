На Южном берегу Крыма прогремела серия взрывов 29.09.2022, 7:58

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«Хлопки» были слышны со стороны Ялты и в Алупке.

В поселке Санаторное на Южном берегу аннексированного Крыма слышны звуки взрывов, сообщают крымские телеграм-каналы.

Так, в телеграм-канале «ЧП Крым» сообщают, что взрывы слышны со стороны Ялты.

В свою очередь, телеграм-канал «Крымский ветер» уточняет, что помимо Санаторного, взрывы также слышны в Алупке.

«Так, в Алупке слышали взрывы. Всего около десяти взрывов за пять минут. Наши источники сообщают, что в пгт Санаторное со стороны Ялты также были слышны взрывы», – сказано в сообщении.

Официальных комментариев Минобороны РФ, либо российских властей Крыма на данный момент нет. («Крым.Реалии» https://ru.krymr.com/a/news-krym-yuzhnyy-bereg-zvuki-vzryvov/32056393.html) выясняет подробности.

Начиная с августа в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО». На фоне сообщений о взрывах в Севастополе начали проверять укрытия.

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