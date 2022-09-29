«Людмила Путина, прочитав книгу о муже, назвала его одним словом» 5 29.09.2022, 8:34

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Книга была написана на основании интервью трех журналистов.

Журналист и ведущий Евгений Киселев рассказал, что бывшая жена Владимира Путина Людмила Путина (Шкребнева), прочитав книгу о муже, назвала его «идиотом».

Об этом журналист заявил в беседе с главредом издания «Гордон» Алесей Бацман.

«Раньше только я знала, что он идиот, а теперь вся страна будет знать», - подчеркнул ведущий.

Киселев добавил, что супруга кремлевского диктатора употребила более «крепкое» слово. Собеседница разрешила журналисту употребить его, отметив, что «у нас можно». «Мудак», - коротко процитировал Людмилу Путину Евгений Киселев.

Представитель СМИ добавил, что книга о Владимире Путине была написана из интервью трех журналистов.

Один из них продолжает писать о Владимире Путине, другая журналистка стала «олигархиней», работая в одном из российских банков, третья – представительница оппозиции, живущая на Западе.

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