«Людмила Путина, прочитав книгу о муже, назвала его одним словом»5
- 29.09.2022, 8:34
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Книга была написана на основании интервью трех журналистов.
Журналист и ведущий Евгений Киселев рассказал, что бывшая жена Владимира Путина Людмила Путина (Шкребнева), прочитав книгу о муже, назвала его «идиотом».
Об этом журналист заявил в беседе с главредом издания «Гордон» Алесей Бацман.
«Раньше только я знала, что он идиот, а теперь вся страна будет знать», - подчеркнул ведущий.
Киселев добавил, что супруга кремлевского диктатора употребила более «крепкое» слово. Собеседница разрешила журналисту употребить его, отметив, что «у нас можно». «Мудак», - коротко процитировал Людмилу Путину Евгений Киселев.
Представитель СМИ добавил, что книга о Владимире Путине была написана из интервью трех журналистов.
Один из них продолжает писать о Владимире Путине, другая журналистка стала «олигархиней», работая в одном из российских банков, третья – представительница оппозиции, живущая на Западе.