Россия направила к Лиману семь танков с мобилизованными, два из них попали в ДТП

Россия направила к Лиману семь танков с мобилизованными, два из них попали в ДТП6
- 29.09.2022, 8:51
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Экипажи не прошли элементарной военной подготовки.
РФ продолжает направлять в районы ведения боевых действий недавно отмобилизованный, низкоквалифицированный личный состав.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей утренней сводке по состоянию на четверг, 29 сентября.
26 сентября в Лиман Донецкой области выбыло семь единиц танков, два из которых попали в ДТП во время следования.
Кроме того, должной огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированные экипажи тоже не прошли.