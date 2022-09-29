Россия направила к Лиману семь танков с мобилизованными, два из них попали в ДТП 6 29.09.2022, 8:51

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архивное фото

Экипажи не прошли элементарной военной подготовки.

РФ продолжает направлять в районы ведения боевых действий недавно отмобилизованный, низкоквалифицированный личный состав.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей утренней сводке по состоянию на четверг, 29 сентября.

26 сентября в Лиман Донецкой области выбыло семь единиц танков, два из которых попали в ДТП во время следования.

Кроме того, должной огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированные экипажи тоже не прошли.

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