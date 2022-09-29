Грузия официально обвинила Лукашенко в нарушении государственной границы страны

Грузия официально обвинила Лукашенко в нарушении государственной границы страны7
- 29.09.2022, 8:56
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Опубликовано специальное заявление МИД.
Нелегитимный диктатор Лукашенко побывал в Абхазии (части Грузии, которая оккупирована Россией).
Министерство иностранных дел Грузии в связи с поездкой Лукашенко в Абхазию вызвало белорусского посла Анатолия Лиса, сообщила 29 сентября в Facebook пресс-служба грузинского МИД.
В сообщении подчеркивается, что «грузинская сторона выразила крайнюю обеспокоенность в связи с визитом Лукашенко в Абхазию и запросила дополнительные разъяснения у белорусской стороны», – отмечается в сообщении.
В отдельном заявлении МИД Грузии осудил «нарушение государственной границы Александром Лукашенко своим так называемым визитом в оккупированный Абхазский регион, что грубо нарушает основополагающие принципы и нормы международного права».
«Призываем белорусскую сторону уважать суверенитет и территориальную целостность суверенного государства в пределах его международно признанных границ и не предпринимать действий, которые противоречат основополагающим принципам международного права», – подчеркивается в заявлении грузинского дипломатического ведомства.