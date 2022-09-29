Times: Россия тайно атаковала «Северные потоки» подводным дроном-камикадзе 1 29.09.2022, 9:02

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фото: oceaneering.com

Беспилотники могли быть запущены с небольшого плавсредства.

Утечка газа на трубопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» могла быть спланированной диверсией со стороны Российской Федерации.

Согласно одной из версий, российская сторона атаковала указанные газопроводы при помощи дрона-камикадзе, пишет The Times.

Аналитики полагают, что мощность взрывов, приведших к повреждению стальных и бетонных трубопроводов, сравнима с незначительным землетрясением.

По мнению источников в Минобороны Великобритании, для осуществления диверсии Москва могла задействовать подводные беспилотники-камикадзе, которые были доставлены в определенные места на трубопроводах.

Эксперты не исключают, что дроны могли быть запущены с небольшого плавсредства, например рыболовной лодки, несколько месяцев назад, или же их запустили при помощи источника шума определенной частоты.

Бьорн Лунд из сейсморазведочной сети Швеции, оценивая мощность взрывов на трубопроводах, отмечает, что россиянам могло понадобиться порядка 100 кг тротила или динамита.

В свою очередь, издание Bild утверждает, что газопроводы были взорваны при помощи «подводного спецподразделения ГРУ РФ». Аналитики отмечают, что диверсия могла понадобиться Кремлю, чтобы оставить Европу без газа в преддверии зимы и таким образом наказать ее за поддержку Украины в российско-украинской войне.

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