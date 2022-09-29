В лагере «Зубренок» лукашисты открыли уголок памяти русского оккупанта 4 29.09.2022, 9:07

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Захватчик погиб на империалистической войне в Украине.

В детском образовательно-оздоровительном лагере «Зубренок» на Нарочи открыли мемориальный уголок в память о герое Беларуси Никите Куконенко и «герое Российской Федерации» Александре Крынине, пишет «Минская правда».

Акция прошла в рамках «дня союзного государства». В свое время оба военнослужащих отдыхали в этом лагере: Куконенко — в 2012 году, а Крынин-в 2010-м.

Никита Куконенко — один из пилотов самолета, разбившегося 19 мая 2021 года возле Барановичей. Вместе с Андреем Ничипорчиком они отвели самолет от жилых зданий, за что обоим пилотам посмертно присвоили звания Героев Беларуси.

Александр Крынин получил свое «звание» за участие в агрессии против Украины. Сообщается, что он воевал на территории Харьковской области возле населенного пункта Малая Рогань. «28 марта при выходе из окружения в составе группы военных старший лейтенант Крынин получил несовместимое с жизнью осколочное ранение», — пишет «Минская правда».

Таким образом, в белорусском детском лагере не только почтили память российского военнослужащего, погибшего в захватнической войне против Украины, во время которой совершается множество военных преступлений, но и уравняли его с белорусским летчиком, спасшим многих людей ценой своей жизни.

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