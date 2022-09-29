В одном из районов Мелитополя прогремел мощный взрыв 29.09.2022, 9:13

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СМИ сообщили о подрыве авто коллаборантки.

В четверг, 29 сентября, во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв возле промышленно-экономического колледжа.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Громкий взрыв в жилом районе Мелитополя, возле промышленно-экономического колледжа», - написал он.

По предварительным данным, взорвался легковой автомобиль.

«Подробности уточняем», - добавил Федоров.

По данным местного издания «РИА Мелитополь», в здании колледжа заседает начальник «департамента образования» Елена Шапурова. Сейчас подходы к зданию колледжа оцеплены «полицейскими».

Издание сообщает, что представители Сил cопротивления подорвали красный «Ланос», в котором ездит Шапурова. Коллаборантка жива.

При этом взрыв также произошел в Константиновке.

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