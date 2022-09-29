Канада призвала своих хоккеистов покинуть Беларусь и Россию 1 29.09.2022, 9:34

Обращение направлено к 44 спортсменам.

Министерство иностранных дел Канады 28 сентября призвало канадских хоккеистов, выступающих в российских и белорусских клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) покинуть территорию этих стран.

Об этом говорится в письме пресс-секретаря министра иностранных дел Канады Адриана Бланшара, опубликованном изданием The Canadian Press в зарытой ленте и процитированным TSN.

«Война президента [России Владимира] Путина в Украине – это война со свободой, демократией и правами украинцев и всех людей за то, чтобы определять свое будущее. Мы, канадцы, дорожим этими ценностями. Спортсмены, решившие играть и сотрудничать с Россией и Беларусью, должны объяснять свои решения публике», – отмечается в письме.

Как отмечают журналисты, 44 канадских игрока играют за клубы на территории России и Беларуси, еще четверо – в Казахстане.

Канада еще в марте рекомендовала своим гражданам избегать поездок в Россию и Беларусь.

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