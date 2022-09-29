«Стало нечем дышать, у детей — тошнота, у взрослых — аллергия» 5 29.09.2022, 9:48

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Жители деревень под Минском возмущены работой местного химзавода.

Вероятно, вы и не слышали о деревнях Малиновка и Дроздово, но когда-то здесь кипели страсти похлеще бразильских сериалов (что называется, смотрите белорусское!). Жители активно боролись против строительства завода по производству антифризов, который должен был вырасти между двумя поселками. Боялись, что экологии это не сулит ничего хорошего. Возможно, оказались правы: спустя 10 лет от предприятия, которое все-таки открылось, начали исходить странные запахи — то ли газа, то ли аммиака. У кого-то из местных началась тошнота, кашель, стала идти кровь из носа. Люди забеспокоились: не индикатор ли это того, что в окружающую среду попадает большое количество вредных для здоровья веществ. Однако доказать это не так просто: замеры воздуха никаких нарушений не фиксируют. Что же все-таки происходит под боком у Минска, попытались понять журналисты Onlíner.

Отношения с заводом не заладились с самого начала

Около 10 лет назад деревни Малиновка и Дроздово уже становились эпицентром экологического скандала. Тогда между двумя поселками начали строить предприятие «М-стандарт». Для краткости его назвали просто — «химзавод». На нем собирались изготавливать охлаждающие жидкости и реагенты. Местных такая перспектива, мягко говоря, не устроила.

Во-первых, они привыкли жить в экологически чистом районе, а во-вторых, надеялись, что здесь откроют амбулаторию, детский сад или школу, но никак не новое производство. Стоит учесть и то, что помимо тех, кто получил участки по наследству или в качестве льготы (сюда переехало немало многодетных семей), землю здесь приобретали минчане, причем за немаленькие деньги — $60—70 тысяч по курсу. Однако все планы оказались под угрозой.

Претензий у людей было много. Некоторыми они делились и с нашими журналистами. Например, что регламент застройки пригородной зоны Минска размещение химического производства не предусматривал — только экологически безопасные предприятия малого и среднего бизнеса, торговые и развлекательные объекты. Это и логично: совсем недалеко Боровляны, а там больница, онкоцентр, детский хоспис…

Сама земля, где должен был появиться «М-стандарт», находится в третьем поясе зоны охраны водозаборов Боровлян, Минска. А это предполагает особый режим хозяйствования, не допускающий никакого химического воздействия.

Санитарно-защитную территорию, по словам жителей, проектировщики тоже рассчитали неверно: вместо 300 метров, положенных по закону, предусмотрели всего 50.

В общем, вопросов хватало. Активисты не раз встречались с чиновниками, была создана межведомственная рабочая группа, которая рассматривала вопрос соответствия объекта всем нормам. Вердикт экспертов был таков: никаких нарушений законодательства при строительстве «М-стандарта» не выявлено.

Как отметил тогда представитель Министерства природных ресурсов и окружающей среды Александр Андреев, завод относится к безвредным производствам, так как выбросы в атмосферу совсем незначительные и в них нет ничего опасного.

«На «М-стандарте» не предполагается как такового синтеза химических веществ, будет происходить только смешивание компонентов и их фасовка. Воздействие на окружающую среду вероятно только в случае пролива технических жидкостей, но для недопущения подобных фактов на заводе предусмотрена специальная система защиты», — заявил чиновник.

Местные с такой оценкой не согласились и пошли в суд. Правда, проблему это так и не решило: в 2013 году производство начало свою работу. Уже через год продукцию «М-стандарта» стали поставлять в Литву, Латвию, Украину, Россию, а в Беларуси начали использовать в ледовых дворцах и на хладокомбинатах.

Пахучая проблема

Тем не менее народ подуспокоился. Но примерно в конце июня жители деревни Малиновка стали чувствовать по ночам какой-то неприятный запах. Точно определить, что это, крайне сложно: кто-то явно ощущал аммиачный душок, кому-то чудился типичный привкус газа, кто-то распознавал в воздухе оттенки гари. Сначала это были едва уловимые ароматы, но спустя месяц они стали все отчетливее и долетели аж до соседнего Дроздово и даже до Боровлян.

— Стояла такая вонь, что невозможно было открыть двери. Потом она еще две недели выветривалась, дышать было нечем. Ребенка тошнило, — сетует один из местных.

— А у меня собака перестала на улицу выходить, хотя раньше ее оттуда нельзя было домой затащить, — вторит ему соседка.

У некоторых жителей резко ухудшилось здоровье: кто-то жаловался на кожную аллергию, кто-то — на кашель с насморком, кто-то — на кровь из носа. Часть людей обращалась к медикам, но установить причинно-следственную связь между появлением неприятного запаха и болезненных симптомов не так-то просто. Как минимум нужно какое-то время, чтобы увидеть явные изменения в анализах. Вдруг это обыкновенная простуда или сезонная аллергия?

Естественно, люди забеспокоились: а вдруг предприятие стало выбрасывать в воздух больше загрязнений, чем положено? Или случилась какая-то авария?

— Сначала массово звонили в службу 115 (выяснить точное количество заявок нам не удалось, так как журналистам отказались оперативно предоставить информацию. — Прим. Onlíner). В Малиновку неоднократно приезжала газовая служба, но утечек не обнаружила. Спасатели тоже были здесь несколько раз, но никаких нарушений не нашли, — перечисляет Екатерина.

Дальше к проблеме подключились специалисты Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Они делали замеры атмосферного воздуха на девяти участках в Дроздово и Малиновке. Если верить официальному письму из организации (оно есть в распоряжении редакции), исследования проводились дважды в дневное и один раз в ночное время.

«В отобранных пробах атмосферного воздуха превышений предельно допустимых максимальных разовых концентраций оксида углерода, формальдегида, аммиака, сероводорода, диоксида азота не выявлено», — такой вывод сделала санэпидемслужба.

На самом предприятии врачи не выявили следов аварий на системах водоснабжения и водоотведения. А процесс производства назвали соответствующим техрегламенту.

Правда, одно нарушение все-таки было найдено: неверно установленный базовый размер санитарно-защитной зоны, в том числе без учета пруда-испарителя как источника выбросов загрязняющих веществ. Что конкретно это значит и как может повлиять на окружающую среду, да и на здоровье людей тоже, мы попытались узнать в Минском зональном ЦГиЭ. Однако там оперативно ответить не смогли, поэтому Onlíner отправил в организацию официальный запрос. Как только получим информацию, обязательно дополним статью.

Местных жителей результаты исследований не устроили.

— Замеры были сделаны именно в то время, когда завод не работал, — утверждает Светлана. — Мне абсолютно непонятно, зачем приезжать сюда днем, если неприятный запах появляется по ночам?

Раздосадованные белорусы обратились и в Минскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Она провела свои анализы и тоже не нашла в воздухе ничего подозрительного.

Тогда откуда все-таки этот странный запах, до сих пор преследующий две деревни? Версий у людей много.

— Может, «М-стандарт» стал использовать другое сырье, может, роза ветров изменилась, а может, дело в заполненных отстойниках на территории завода, которые и являются источником этой вони, — делится предположениями Екатерина.

Что ж, спросить об этом мы решили в самом «М-стандарте». Правда, там давать какие-либо комментарии отказались.

Onlíner также решил узнать мнение председателя Боровлянского сельсовета Сергея Кондрашина, который сам несколько раз выезжал в деревни в ответ на жалобы жителей. Вот как одно из этих посещений описывала местная газета «Прысталiчча». Произошло оно 6 сентября.

«В тот день я смог услышать едкий запах. Могу сказать точно, что аммиак так не пахнет, скорее всего, это газ. Сейчас ежедневно мониторим завод, проверяем, в чем же причина», — цитировало издание слова Сергея Кондрашина. А затем добавляло: «После того как он уехал из Дроздово, неприятный запах вокруг себя он слышал еще на протяжении полутора часов».

А вот что председатель сельсовета рассказал Onlíner:

— Минский райисполком организовал работы по мониторингу и контролю предприятия. Последние две-три недели центр гигиены и эпидемиологии и ночью, и днем делал замеры, но превышения норм не зафиксировано. Мингаз тоже выезжал на завод, проверял там котельную, но никаких нарушений не выявил. Чтобы установить причину и привлечь к ответственности «М-стандарт», нужно подтвердить факт превышения веществ в воздухе, негерметичности производства и т. д. Но пока не удается найти хоть какие-то проблемы.

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