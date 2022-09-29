Бумеранг для Путина 5 Герман Обухов

29.09.2022, 9:54

12,060

Герман Обухов

Главе Кремля пора прочитать фантастический роман Герберта Уэллса.

Из конфиденциальных источников сообщают и можно сделать предположение, что в случае применения Россией ЯО в Украине НАТО не пойдет на такой же ответ с использованием ЯО. Это будет продиктовано гуманитарными соображениями. Тем не менее, в течении одной ночи в Москве будут полностью уничтожены крылатыми ракетами «Томагавк» центры принятия решений:

- Министерство обороны РФ,

- Штаб-квартира ФСБ на Лубянке,

- Штаб-квартира ГРУ,

- Дом Правительства РФ (белый дом),

- Главный корпус администрации президента РФ,

- здание Государственной Думы РФ,

- здание Совета Федераций РФ,

- Командный пункт стратегических войск (бункер),

- Телебашня и ТЦ Останкино,

- резиденция президента РФ в Ново - Огарево

Более того, есть еще одно и не менее страшное оружие по силе воздействия на людскую популяцию без уничтожения здоровых людей и всего живого – электромагнитная бомба. Сегодня это самое засекреченное оружие на планете. Если его доставить крылатой ракетой в Москву, то выйдут из строя все чипы. Это значит, что город погрузится мгновенно во мрак без связи и движения. Весь транспорт встанет (кроме Волг, Москвичей и Жигулей 70-х годов), все электростанции, вся связь, как мобильная, так и стационарная, отключатся без шансов восстановиться. Погибнут только люди в больницах, где запасные генераторы тоже работают на чипах, а также те, кто критически зависит от медоборудования дома. Встанут все насосы отопления и водоснабжения. Город просто умрет через 3-4 дня. Если зимой, то раньше. Даже воевать будет не с кем и вся власть России окажется голым королем. Это оружие намного ужаснее, чем ядерное. Такого оружия нет у России, но оно есть у НАТО. Путин не с теми затеял опасную игру – кто кого. Ему б еще с марсианами повоевать. Посоветуем Вове прочитать фантастический роман Герберта Уэллса «Война миров».

После этого у Москвы будет выбор – либо начинать 3-ю мировую ядерную войну без победителя либо подписать Акт о капитуляции и демилитаризации с гарантией НАТО о прекращении военных действий против России. Учитывая тот существенный психологический фактор, что все преступники трусы, Москва не пойдет на ядерный конфликт с НАТО. Через несколько недель регионы взбунтуются и от России останутся одни воспоминания. Замечательный актер и поэт Леонид Филатов был несказанно прав:

«На свете нет ужаснее напасти,

Чем идиот, дорвавшийся до власти».

Герман Обухов, obozrevatel.com

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».