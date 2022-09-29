CNN: Вблизи места утечки газа из «Северного потока» находились корабли ВМФ России 1 29.09.2022, 10:16

4,970

иллюстрационное фото

Дания и Швеция проводят расследование.

Европейские спецслужбы в понедельник и вторник заметили корабли поддержки ВМФ России поблизости от утечек в трубопроводах «Северного потока», которые, вероятно, были вызваны подводными взрывами.

Об этом пишет CNN со ссылкой на двух представителей западной разведки и еще одного источника, знакомого с этим вопросом, представителей европейской службы безопасности.

Неясно, имели ли корабли какое-либо отношение к этим взрывам, говорят эти и другие источники, но это один из многих факторов, которые будут изучать следователи.

По словам одного из представителей разведки, на прошлой неделе недалеко от этих районов также были замечены российские подводные лодки.

Трое официальных лиц США заявили, что у США пока нет подробного объяснения того, что произошло через несколько дней после того, как взрывы, по-видимому, вызвали три отдельные и одновременные утечки в двух трубопроводах в понедельник.

Российские корабли регулярно плавают в этом районе, по словам одного датского военного чиновника, который подчеркнул, что присутствие кораблей не обязательно указывает на то, что Россия нанесла ущерб.

«Мы видим их каждую неделю. Российская активность в Балтийском море усилилась в последние годы. Они довольно часто проверяют нашу активность - как в море, так и в воздухе», - сказал этот человек.

Но наблюдения по-прежнему вызывают дополнительные подозрения в отношении России, которая привлекла наибольшее внимание как европейских, так и американских официальных лиц. Она, как считается, имеет как возможность, так и мотивацию для преднамеренного повреждения трубопроводов.

В США отказались комментировать информацию о кораблях.

И Дания, и Швеция проводят расследование, но осмотр места еще не проведен, и подробности о том, что именно вызвало взрывы, остаются отрывочными. Один европейский чиновник сказал, что правительство Дании проводит оценку, и может потребоваться до двух недель, чтобы расследование было должным образом начато, потому что давление в трубах затрудняет приближение к месту утечки — хотя другой источник, знакомый с этим вопросом сказал, что расследование может начаться уже в воскресенье.

CNN обратился к Министерству обороны России за комментариями по поводу присутствия кораблей.

Инцидент на двух нитях «Северного потока»

Премьер-министры Дании и Швеции публично заявили во вторник, что утечки, вероятно, были результатом преднамеренных действий, а не случайностей, а служба безопасности Швеции в своем заявлении в среду заявила, что нельзя исключать, «что за этим стоит иностранное государство». Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан во вторник вечером также назвал утечку информации «очевидным саботажем».

Но высокопоставленные западные чиновники до сих пор не приписывают нападение России или какой-либо другой стране. В то же время Минобороны Великобритании считает, что за подрывом труб стоит именно Россия.

Кремль публично отрицает нанесение ударов по трубопроводам. Пресс-секретарь назвал это обвинение «предсказуемо глупым и абсурдным».

26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода «Северный поток» упала до нуля из-за резкого снижения давления. Ночью давление упало и в трубопроводе «Северный поток - 2», идущего вдоль «Северного потока» по дну Балтийского моря.

27 сентября появилась информация о том, что в районе «Северного потока» прогремели взрывы.

28 сентября лидеры западных стран сделали эмоциональное заявление по «Северному потоку». В тот же день заявление по «Северному потоку» сделали и в ЕС. В СМИ сразу же начала появляться информация о том, что «Северный поток» будет похоронен.

Хотя газопровод «Северный поток - 2» и заполнен газом, он не был использован для экспорта топлива из России. Из-за российского вторжения в Украину Германия заморозила процесс сертификации газопровода, и он не был запущен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».