С въезжающих в Грузию россиян предложили взымать по $350 9 29.09.2022, 10:22

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Грузинский парламент рассмотрит законопроект об «оккупационном налоге».

В Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение», основанная в 2001 году Михаилом Саакашвили, официально внесла на рассмотрение парламента законопроект «О налоге за оккупацию» Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает «Голос Америки».

По мнению инициаторов законопроекта, все россияне, приезжающие в страну либо уже находящиеся в Грузии в качестве туристов, обязаны заплатить в государственную казну 1000 лари (около $350). В противном случае гражданин России не сможет пересечь границу, в том числе через КПП «Верхний Ларс – Казбеги» на сухопутном участке российско-грузинской границы. Если же он уже находится в стране, он может быть выдворен – хотя грузинское законодательство и предусматривает годичный безвизовый режим для туристов, в том числе из России.

В последние дни резко вырос поток граждан России, пытающихся попасть в Грузию через погранпереход «Верхний Ларс». Многие из них не скрывают, что уезжают из-за объявленной в России мобилизации. На погранпереходе возникла огромная очередь. Власти Грузии заявляют, что не намерены ограничивать въезд россиян.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. Москва в 2008 году признала независимость этих самопровозглашенных республик.

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