СМИ: Часть российских мобилизованных направят в Беларусь

СМИ: Часть российских мобилизованных направят в Беларусь8
- 29.09.2022, 10:29
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Идет подготовка для их принятия.
Некоторые граждане России, которых мобилизовали на войну против Украины, могут отправиться на обучения в Беларусь. Там они будут заниматься подготовкой под руководством белорусских офицеров.
Об этом пишет obozrevatel.com. По словам издания, сейчас «идет подготовка для принятия российских мобилизованных на белорусских полигонах, учебных центрах и военных частях».
«В Беларуси есть и места для тренировок, и инструкторы. Возможно, Россия требует от Лукашенко, чтобы обучение части мобилизованных российских военных проходило в Беларуси и проводили его белорусские силовики», – сообщает издание со ссылкой на источник в силовых структурах Беларуси.