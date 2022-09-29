Археологи описали самую древнюю детскую переноску 29.09.2022, 10:47

иллюстрационное фото

Ей 10 000 лет.

Cуществует крайне немного материальных свидетельств, как люди заботились о детях в каменном веке, в том числе как они их переносили с места на место — нет ни обрывков ткани для детских слингов, ни каких-либо специальных сумок-переносок. Оставалось только предположить, что ничего такого и не было, пишет techinsider.

Но исследование, проведенное группой ученых Университета Монреаля, приводит доказательства использования детских переносок около 10 000 лет назад.

Команда применила самые инновационные методы исследования детского захоронения девочки 40-50 дней в пещере Арма Вейрана в Лигурии, Италия. Ученые называют ее Неве. Ткани и здесь не осталось, но остались перфорированные раковины, которыми была украшены переноска. И по следам кожи на раковине удалось многое узнать.

Ученые использовали трехмерную фотограмметрию высокой четкости модели захоронения — этот метод позволяет реконструировать 3D-изображение по 2D-фотографиям в оптическом диапазоне. Для исследования перфорированных раковин (бусин) была использована техника microCT, — она позволяет получить 3D-изображения в рентгеновском диапазоне.

Ученые пришли к выводу, бусины были пришиты к куску кожи или ткани, которым была обернута Неве во время ее погребения. На кожу было нашито более 70 небольших перфорированных морских раковин и четыре больших перфорированных подвески в виде двустворчатых моллюсков.

Археологи обратили внимание, что большинство бусин имеют заметные следы износа, которые не могли появиться за короткую жизнь Неве. Это показывает, что бусины долго использовались, прежде чем они были переданы Неве, возможно, как реликвии или оберег.

«Учитывая немалые усилия, необходимые для создания таких бус, странно, что сообщество решило расстаться с ними при погребении», — говорит Клодин Гравель-Мигель, ведущий автор работы. — «Мы предполагаем, что эти бусы и подвески, вероятно, украшали переноску Неве, которая и была похоронена вместе с ней».

Опираясь на этнографические наблюдения за тем, как детские переноски украшают и используют в некоторых современных обществах охотников-собирателей, ученые предполагают, что община Неве, возможно, украсила ее переноску бусинами, призванными защитить ее от «зла». Но ее смерть показала, что бусины не сработали, и было решено закопать переноску, поскольку использовать ее повторно сочли опасным.

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