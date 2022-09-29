В Минске задержали владельца бара «Билли Бонс»
- 29.09.2022, 11:11
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Об аресте бизнесмена стало известно сегодня.
В Минске задержали владельца бара «Билли Бонс». Об этом сообщили 29 сентября приближенные к силовикам телеграм-каналы.
В «покаянном» видео задержанный рассказал, что в августе 2020 года в его заведении «собирались радикально настроенные граждане». Он также рассказал, что делал репост материалов, признанных белорусскими властями экстремистскими.
В приближенных к ГУБОПиК телеграм-каналах сообщили, что на владельца бара вышли во время «отработки чата «Новая Боровая».