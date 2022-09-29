Подрыв «Северного потока»: мины спустили на длинной веревке, сброшенной за борт лодки 9 29.09.2022, 11:16

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В Швеции обнаружили четвертую утечку газа из трубопровода.

Шведская береговая охрана обнаружила четвертую утечку на газопроводе «Северный поток».

Об этом пишет Sky News.

Две утечки обнаружены в исключительной экономической зоне Швеции, остальные две - в датской экономической зоне.

"Подозреваемые акты саботажа против газопроводов в Балтийском море, вероятно, были преднамеренными атаками с использованием подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом», - сообщил Sky News источники в британской обороне.

Они сказали, что мины могли быть спущены на длинной веревке, сброшены за борт лодки или размещены рядом с трубопроводами с помощью подводного беспилотника несколько месяцев или даже лет назад.

Подрыв трубопроводов «Северного потока» - что известно

После сообщений компании-оператора Nord Stream о резком падении пропускной способности в обеих нитках газопровода «Северного потока» появилась информация о несколькох взрывах в районе трубопровода.

Утечку связали с обнаруженными в трубах дырами, которые могли быть, по сообщению правительств Швеции и Дании, результатом целенаправленного подрыва.

Позже Служба безопасности Швеции отметила, что за этим «стоит иностранное государство».

И хотя у европейских спецслужб есть факты активности ВМФ России в том районе, случившееся пока с Россией официально не связывают. В то же время в Минобороны Британии прямо заявили о причастности РФ к подрыву трубопроводов. Она, как считается, имеет как возможность, так и мотивацию для преднамеренного повреждения трубопроводов.

И Дания, и Швеция проводят расследование, но осмотр места еще не проведен, и подробности о том, что именно вызвало взрывы, остаются отрывочными. Давление в трубах затрудняет приближение к месту утечки.

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