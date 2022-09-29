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Видеофакт: Военком в России влез через форточку, чтобы вручить повестку

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  • 29.09.2022, 11:29
  • 2,464
Видеофакт: Военком в России влез через форточку, чтобы вручить повестку

Опубликована запись с камер наблюдения.

Группа сотрудников военкомата не могла попасть в закрытый подъезд, поэтому одному из них пришлось лезть через окно.

Видео с камер наблюдения публикуют местные телеграмы, сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как мужчина в военной форме залезает в подъезд через окно и открывает двери для других сотрудников военкомата. Они заходят в подъезд в сопровождении сотрудницы МВД.

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