Видеофакт: Военком в России влез через форточку, чтобы вручить повестку 6 29.09.2022, 11:29

2,464

Опубликована запись с камер наблюдения.

Группа сотрудников военкомата не могла попасть в закрытый подъезд, поэтому одному из них пришлось лезть через окно.

Видео с камер наблюдения публикуют местные телеграмы, сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как мужчина в военной форме залезает в подъезд через окно и открывает двери для других сотрудников военкомата. Они заходят в подъезд в сопровождении сотрудницы МВД.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».