Террорист Гиркин предупредил Путина 7 29.09.2022, 11:46

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ИГОРЬ СТРЕЛКОВ (ГИРКИН)

Бывший главарь боевиков «ДНР» испугался нового уровня войны.

Бывший главарь боевиков так называемой «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин выступил против ядерного удара России по Украине. В этом контексте он предостерег Кремль от использования такого оружия, сообщает obozrevatel.com.

По его мнению, в случае нанесения ядерного удара по Украине будет немедленный ответ Киева. Соответствующее видеообращение Гиркина появилось в социальных сетях.

В частности, по словам террориста, ядерное оружие передадут Украине и через три месяца оно ударит в ответ по территории России.

«Применив ядерное оружие, мы откроем ящик Пандоры. И против нас сейчас же Украине передадут ядерное оружие, и она против нас его применит. Вот увидите, если такое произойдет, отвечаю. Стоит нам применить ядерное тактическое оружие – через три месяца его уже применят по нам, если не раньше», – сказал Гиркин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в последнем обращении пригрозил ядерным ударом, сказав, что у РФ также есть оружие массового поражения.

«В случае угрозы территориальной целостности России мы используем все методы, включая ядерное оружие. Это не блеф», – сказал диктатор.

После этого министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров также угрожал ядерным оружием. Он рассказал, в каком случае Россия может пойти на его применение, ссылаясь на доктрину ядерной безопасности.

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