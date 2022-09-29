Наступление на Херсон: бойцы ВСУ показали захваченные позиции армии РФ 29.09.2022, 11:58

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Украинские воины нашли интересные трофеи и построенные странным образом укрытия.

Бойцы Сил обороны Украины продолжают наступление на Херсонском направлении. Один из бойцов решил показать захваченные позиции российских оккупантов.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Боец Вооруженных сил Украины показал захваченные позиции российских оккупантов в Херсонской области. Украинские бойцы нашли себе трофейные боеприпасы и украденную россиянами военную форму армии Украины.

Интересно то, что оккупанты поставили на своих позициях бетонные укрытия, но даже это сделали неправильно - они смотрят в сторону временно оккупированной территории, а не позиций ВСУ.

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