В компанию «Белагро» пришли силовики 3 29.09.2022, 12:16

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Причина пока неизвестна.

В офис компании «Белагро» утром 29 сентября пришли силовики, некоторых сотрудников задержали. Об этом «Зеркалу» написали несколько читателей, такую же информацию опубликовали телеграм-каналы, близкие к силовикам.

Как рассказали нам сотрудники «Белагро», в офис компании силовики пришли около 9 утра. Руководство задержали сразу же, у остальных сотрудников стали проверять телефоны. Подписанных на «экстремистские» телеграм-каналы задерживали.

Точной причины сотрудники «Белагро» не знают. Предполагают, что визит силовиков может быть связан с поддержкой руководством и сотрудниками протеста в 2020 году. Формальная причина, о которой сказали работникам компании, — «неуплата налогов».

— Пришли по экономическим вопросам, но мы догадываемся, что из-за политики, так как многие из офиса ходили на протесты в 2020-м, — рассказал один из сотрудников компании.

Еще один сотрудник компании сообщил, что приход силовиков может быть связан с бывшим главой президентского пула журналистов Дмитрием Семченко. До задержания он работал в этой организации.

— Насколько я правильно услышал от силовиков, к нам пришли из-за Семченко. Сработали точечно: сразу забрали тех, кто их интересовал, половину офиса, а потом стали смотреть телефоны у остальных. У кого были подписки запрещенные, тоже забрали. Что вменяют, не знаю, — рассказал собеседник.

О связи произошедшего с Дмитрием Семченко также сообщил приближенный к силовикам телеграм-канал.

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